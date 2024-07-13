Мелков Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1722 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722 ст.
Отец: Мелков Иван Михайлович большой
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мелкова Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1763 ст.
Сын: Мелков Иван Павлович
Мать ребёнка: Мелкова (Короваева) Ульяна Тихоновна
Рождение ребёнка
Около 1765 ст.
Сын: Мелков Сава Павлович
Мать ребёнка: Мелкова (Короваева) Ульяна Тихоновна
Смерть
Неизвестно