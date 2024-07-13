Мелков Павел Иванович Около 1722 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМелков Павел Иванович

Мелков Павел Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1722 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722 ст.

Отец: Мелков Иван Михайлович большой

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мелкова Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мелкова (Короваева) Ульяна Тихоновна

Рождение ребёнка
Около 1763 ст.

Сын: Мелков Иван Павлович

Мать ребёнка: Мелкова (Короваева) Ульяна Тихоновна

Попова-Останина, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1765 ст.

Сын: Мелков Сава Павлович

Мать ребёнка: Мелкова (Короваева) Ульяна Тихоновна

Попова-Останина, Соликамский, Пермский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.