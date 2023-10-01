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Гребенюк Екатерина Яковлевна
Гребенюк Екатерина Яковлевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.11.1911
Пол
Женский
Отец
Гребенюк Яков Саввович
Около 1891 г.р.
Мать
Гребенюк (Заболотникова) Сигклитикея Диомидовна
Около 1892 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
гн
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1911
Отец:
Гребенюк Яков Саввович
Мать:
Гребенюк Сигклитикея Диомидовна
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