Kraft Victor — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kraft Victor

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1905 г.р.
1908 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.07.1905

Дочь: Shpigel (Kraft) Gita Victorovna

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Тукациер (Крафт) Анна Викторовна

Мать ребёнка: не указана

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