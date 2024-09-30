Барндык (Тойкка) Катрина Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барндык (Тойкка) Катрина Матвеевна

Место рождения

Куттузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

09.11.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Куттузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
14.11.1898

Дочь: Тёрё (Барндык) Катерина Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рудемилли, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
26.05.1903

Муж: Барндык Иван Иванович

Рождение ребёнка
25.06.1904

Дочь: (Барндык) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Барндык Иван Иванович

Рудемилли, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
19.01.1906

Дочь: Барндык (Барндык) Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Барндык Иван Иванович

Рудемилли, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
08.07.1909

Сын: Барндык Александр Иванович

Отец ребёнка: Барндык Иван Иванович

Рудемилли, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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