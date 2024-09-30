Барндык (Тойкка) Катрина Матвеевна
Место рождения
Дата рождения09.11.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.11.1898
Дочь: Тёрё (Барндык) Катерина Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
26.05.1903
Рождение ребёнка
25.06.1904
Дочь: (Барндык) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Барндык Иван Иванович
Рождение ребёнка
19.01.1906
Дочь: Барндык (Барндык) Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Барндык Иван Иванович
Рождение ребёнка
08.07.1909
Сын: Барндык Александр Иванович
Отец ребёнка: Барндык Иван Иванович
Смерть
Неизвестно