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Жданов Иван Максимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

12.03.1834

Пол

Мужской

Отец

Около 1735 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1758 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: Жданов Максим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Жданов Большой Иван Иванов

Мать ребёнка: Жданова Елена Семенова

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Жданов Иоанн Иванов

Мать ребёнка: Жданова Елена Семенова

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Жданов Павел Иванов

Мать ребёнка: Жданова Елена Семенова

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Жданов Гаврило Иванов

Мать ребёнка: Жданова Елена Семенова

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: Марфа Иванова

Мать ребёнка: Жданова Елена Семенова

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: Елена Иванова

Мать ребёнка: Жданова Елена Семенова

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1799

Дочь: Шаламова Анисья Иванова

Мать ребёнка: Жданова Елена Семенова

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жданова Елена Семенова

Смерть
12.03.1834
Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от престарелости
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