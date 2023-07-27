Жданов Иван Максимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1755
Дата смерти12.03.1834
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755
Отец: Жданов Максим
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Жданов Большой Иван Иванов
Мать ребёнка: Жданова Елена Семенова
Рождение ребёнка
Около 1783
Сын: Жданов Иоанн Иванов
Мать ребёнка: Жданова Елена Семенова
Рождение ребёнка
Около 1783
Сын: Жданов Павел Иванов
Мать ребёнка: Жданова Елена Семенова
Рождение ребёнка
Около 1783
Мать ребёнка: Жданова Елена Семенова
Рождение ребёнка
Около 1783
Дочь: Марфа Иванова
Мать ребёнка: Жданова Елена Семенова
Рождение ребёнка
Около 1783
Дочь: Елена Иванова
Мать ребёнка: Жданова Елена Семенова
Рождение ребёнка
Около 1799
Дочь: Шаламова Анисья Иванова
Мать ребёнка: Жданова Елена Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жданова Елена Семенова
Смерть
12.03.1834
Причина смерти: от престарелости