Шаламова (Жданова) Анисья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаламова (Жданова) Анисья Иванова

Место рождения

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: Жданов Иван Максимов

Мать: Жданова Елена Семенова

Соколова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
09.11.1819

Муж: Шаламов Сидор Иванов

Рождение ребёнка
05.07.1821

Сын: Шаламов Афанасий Сидоров

Отец ребёнка: Шаламов Сидор Иванов

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.11.1822

Сын: Шаламов Яков Сидоров

Отец ребёнка: Шаламов Сидор Иванов

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.01.1833

Сын: Шаламов Анастасий Сидоров

Отец ребёнка: Шаламов Сидор Иванов

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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