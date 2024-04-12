Шаламова (Жданова) Анисья Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Отец: Жданов Иван Максимов
Мать: Жданова Елена Семенова
Бракосочетание
09.11.1819
Муж: Шаламов Сидор Иванов
Рождение ребёнка
05.07.1821
Отец ребёнка: Шаламов Сидор Иванов
Рождение ребёнка
25.11.1822
Сын: Шаламов Яков Сидоров
Отец ребёнка: Шаламов Сидор Иванов
Рождение ребёнка
22.01.1833
Сын: Шаламов Анастасий Сидоров
Отец ребёнка: Шаламов Сидор Иванов
Смерть
Неизвестно