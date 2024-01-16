Колосова (Сухнева (Сухиева?)) Екатерина Диомидовна
Место рожденияд. Прилуки
Дата рождения1728
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Параскева Борисовна
Отец ребёнка: Колосов Борис Маркович
д. Харитоновская, Скорюково тож
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Агафья Борисовна
Отец ребёнка: Колосов Борис Маркович
д. Харитоновская, Скорюково тож
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Степанида Борисовна
Отец ребёнка: Колосов Борис Маркович
д. Харитоновская, Скорюково тож
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Ефросинья Борисовна
Отец ребёнка: Колосов Борис Маркович
д. Харитоновская, Скорюково тож
Бракосочетание
Неизвестно
д. Харитоновская, Скорюково тож
Смерть
Неизвестно