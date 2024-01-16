Колосова (Сухнева (Сухиева?)) Екатерина Диомидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова (Сухнева (Сухиева?)) Екатерина Диомидовна

Место рождения

д. Прилуки

Дата рождения

1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Прилуки
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Параскева Борисовна

Отец ребёнка: Колосов Борис Маркович

д. Харитоновская, Скорюково тож
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Агафья Борисовна

Отец ребёнка: Колосов Борис Маркович

д. Харитоновская, Скорюково тож
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Степанида Борисовна

Отец ребёнка: Колосов Борис Маркович

д. Харитоновская, Скорюково тож
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Ефросинья Борисовна

Отец ребёнка: Колосов Борис Маркович

д. Харитоновская, Скорюково тож
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Борис Маркович

д. Харитоновская, Скорюково тож
Смерть
Неизвестно
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