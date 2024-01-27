Самарин Samarin Алексей Aleksey Иванович J
Место рожденияРоссия
Дата рождения14.02.1884
Дата смерти24.01.1965
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1884
Отец: Самарин Samarin Иван Ivan Гурьевич Gurievich Prokof
Россия
Иммиграция
1904
Иммиграция
1905
Рождение ребёнка
1917
Сын: Valoff Mike
Мать ребёнка: Samarin Masha Ivanovna
California, United States
Место жительства
1920
USA
Место жительства
1930
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Samarin Mary
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Samarin Masha Ivanovna
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.01.1965
Los Angeles, California, USA
Похороны
Неизвестно
Commerce, Los Angeles, California, United States