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Самарин Samarin Алексей Aleksey Иванович J

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Место рождения

Россия

Дата рождения

14.02.1884

Дата смерти

24.01.1965

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1884

Отец: Самарин Samarin Иван Ivan Гурьевич Gurievich Prokof

Мать: Samarin Аксенья Akensia Пахомовна Pahomovna

Россия
Иммиграция
1904
Иммиграция
1905
Рождение ребёнка
1917

Сын: Valoff Mike

Мать ребёнка: Samarin Masha Ivanovna

California, United States
Место жительства
1920
USA
Место жительства
1930
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Samarin Mary

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Samarin Masha Ivanovna

Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.01.1965
Los Angeles, California, USA
Похороны
Неизвестно
Commerce, Los Angeles, California, United States
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