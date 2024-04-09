Мареяна Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1724
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1751
Дочь: (Потылицын) Таяна Михайлова
Отец ребёнка: Потылицын Михайло Иванов
Рождение ребёнка
1752
Отец ребёнка: Потылицын Михайло Иванов
Рождение ребёнка
1754
Дочь: (Потылицын) Пелагея Михайлова
Отец ребёнка: Потылицын Михайло Иванов
Рождение ребёнка
1759
Отец ребёнка: Потылицын Михайло Иванов
Рождение ребёнка
1761
Сын: Потылицын Костетив Михайлов
Отец ребёнка: Потылицын Михайло Иванов
Рождение ребёнка
1764
Дочь: (Потылицын) Мария Михайлова
Отец ребёнка: Потылицын Михайло Иванов
Рождение ребёнка
1766
Сын: Потылицын Александр Михайлов
Отец ребёнка: Потылицын Михайло Иванов
Смерть
Неизвестно