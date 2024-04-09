Мареяна Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мареяна Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1724

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потылицын Михайло Иванов

Рождение ребёнка
1751

Дочь: (Потылицын) Таяна Михайлова

Отец ребёнка: Потылицын Михайло Иванов

Рождение ребёнка
1752

Сын: Потылицын Егор Михайлов

Отец ребёнка: Потылицын Михайло Иванов

Рождение ребёнка
1754

Дочь: (Потылицын) Пелагея Михайлова

Отец ребёнка: Потылицын Михайло Иванов

Рождение ребёнка
1759

Сын: Потылицын Иван Михайлов

Отец ребёнка: Потылицын Михайло Иванов

Рождение ребёнка
1761

Сын: Потылицын Костетив Михайлов

Отец ребёнка: Потылицын Михайло Иванов

Рождение ребёнка
1764

Дочь: (Потылицын) Мария Михайлова

Отец ребёнка: Потылицын Михайло Иванов

Рождение ребёнка
1766

Сын: Потылицын Александр Михайлов

Отец ребёнка: Потылицын Михайло Иванов

Смерть
Неизвестно

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