Королева (Павлюкова) Надежда Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королева (Павлюкова) Надежда Никифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Павлюков Никифор Силаевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Королева ? Михайловна

Отец ребёнка: Королев Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Королева ? Михайловна

Отец ребёнка: Королев Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Королев Михаил

Смерть
Неизвестно
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