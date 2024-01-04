Королева (Павлюкова) Надежда Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Павлюков Никифор Силаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Королева ? Михайловна
Отец ребёнка: Королев Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Королева ? Михайловна
Отец ребёнка: Королев Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Королев Михаил
Смерть
Неизвестно