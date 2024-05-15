Разуменко (Журба) Потап Данилович 1796 — найти родственников по фамилии на Familio
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Разуменко (Журба) Потап Данилович

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Разуменко Даниил Емельянович

Мать: не указана

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Разуменко (Горох) Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
05.12.1817 ст.

Сын: Разуменко (Журба) Николай Потапович

Мать ребёнка: Разуменко (Горох) Екатерина Васильевна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Разуменко Денис Потапович

Мать ребёнка: Разуменко (Горох) Екатерина Васильевна

Криски, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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