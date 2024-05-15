Разуменко (Журба) Потап Данилович
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Разуменко Даниил Емельянович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.12.1817 ст.
Сын: Разуменко (Журба) Николай Потапович
Мать ребёнка: Разуменко (Горох) Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
1821
Сын: Разуменко Денис Потапович
Мать ребёнка: Разуменко (Горох) Екатерина Васильевна
Смерть
Неизвестно