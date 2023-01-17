Путенихина (Голикова) Светлана Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.09.1987
Рождение ребёнка
06.09.1988
Сын: Путенихин Денис Владимирович
Отец ребёнка: Путенихин Владимир Валентинович
Рождение ребёнка
02.07.1998
Сын: Путенихин Никита Владимирович
Отец ребёнка: Путенихин Владимир Валентинович