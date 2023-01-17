Путенихина (Голикова) Светлана Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Путенихина (Голикова) Светлана Евгеньевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1969

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.09.1987

Муж: Путенихин Владимир Валентинович

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.09.1988

Сын: Путенихин Денис Владимирович

Отец ребёнка: Путенихин Владимир Валентинович

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.07.1998

Сын: Путенихин Никита Владимирович

Отец ребёнка: Путенихин Владимир Валентинович

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
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