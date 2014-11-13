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Путенихин Владимир Валентинович

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Место рождения

Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область

Дата рождения

08.11.1964

Дата смерти

13.11.2014

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1964

Отец: Путенихин Валентин Михайлович

Мать: Путенихина Любовь Васильевна

Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
Бракосочетание
09.09.1987

Жена: Путенихина Светлана Евгеньевна

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.09.1988

Сын: Путенихин Денис Владимирович

Мать ребёнка: Путенихина Светлана Евгеньевна

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.07.1998

Сын: Путенихин Никита Владимирович

Мать ребёнка: Путенихина Светлана Евгеньевна

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
13.11.2014
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
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