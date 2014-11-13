Путенихин Владимир Валентинович
Место рождения
Дата рождения08.11.1964
Дата смерти13.11.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1964
Бракосочетание
09.09.1987
Рождение ребёнка
06.09.1988
Сын: Путенихин Денис Владимирович
Мать ребёнка: Путенихина Светлана Евгеньевна
Рождение ребёнка
02.07.1998
Сын: Путенихин Никита Владимирович
Мать ребёнка: Путенихина Светлана Евгеньевна
Смерть
13.11.2014