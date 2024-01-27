Halopoff (Unkin) Mary Paul
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.12.1896
Дата смерти15.04.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
19.07.1917
Рождение ребёнка
10.07.1920
Отец ребёнка: Halopoff Richard1 John
Рождение ребёнка
13.08.1921
Дочь: Видинеева Vidinoff Анатасия Nellie Николаевна (Given Name: Anastasia) Richard
Отец ребёнка: Halopoff Richard1 John
Los Angeles County, California, United states
Рождение ребёнка
25.01.1924
Дочь: Froloff Ann Richard
Отец ребёнка: Halopoff Richard1 John
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Halopoff Richard1 John
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Halopoff Richard1 John
Смерть
15.04.1969