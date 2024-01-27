Halopoff (Unkin) Mary Paul — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиHalopoff (Unkin) Mary Paul

Halopoff (Unkin) Mary Paul

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.12.1896

Дата смерти

15.04.1969

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1894 г.р.

Дети

1920 г.р.
1921 г.р.
1924 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.07.1917

Муж: Halopoff Richard1 John

Рождение ребёнка
10.07.1920

Сын: Halopoff Martin Richard

Отец ребёнка: Halopoff Richard1 John

Рождение ребёнка
13.08.1921

Дочь: Видинеева Vidinoff Анатасия Nellie Николаевна (Given Name: Anastasia) Richard

Отец ребёнка: Halopoff Richard1 John

Los Angeles County, California, United states
Рождение ребёнка
25.01.1924

Дочь: Froloff Ann Richard

Отец ребёнка: Halopoff Richard1 John

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Halopoff Richard1 John

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Halopoff Richard1 John

Смерть
15.04.1969
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close