Дмитриева (Иванова) Ефимия (Евфимия) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриева (Иванова) Ефимия (Евфимия) Ивановна

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Место рождения

Дупле, Фировский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1888

Дата смерти

1971

Пол

Женский

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Иван Филлипович

Мать: Екатерина Феодуловна

Дупле, Фировский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
15.08.1911 ст.

Муж: Дмитриев Степан Дмитриевич

Жабны, Фировский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Дмитриев Пётр Степанович

Отец ребёнка: Дмитриев Степан Дмитриевич

Рождение ребёнка
20.06.1914

Сын: Дмитриев Иван Степанович

Отец ребёнка: Дмитриев Степан Дмитриевич

Рождение ребёнка
22.03.1917

Сын: Дмитриев Василий Степанович

Отец ребёнка: Дмитриев Степан Дмитриевич

Рождение ребёнка
1923

Сын: Дмитриев Михаил Степанович

Отец ребёнка: Дмитриев Степан Дмитриевич

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Дмитриева Вера Степановна

Отец ребёнка: Дмитриев Степан Дмитриевич

Рождение ребёнка
1926

Сын: Дмитриев Виктор Степанович

Отец ребёнка: Дмитриев Степан Дмитриевич

Смерть
1971
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