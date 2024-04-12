Дмитриева (Иванова) Ефимия (Евфимия) Ивановна
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смерти1971
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Иван Филлипович
Мать: Екатерина Феодуловна
Бракосочетание
15.08.1911 ст.
Жабны, Фировский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Дмитриев Степан Дмитриевич
Рождение ребёнка
20.06.1914
Отец ребёнка: Дмитриев Степан Дмитриевич
Рождение ребёнка
22.03.1917
Сын: Дмитриев Василий Степанович
Отец ребёнка: Дмитриев Степан Дмитриевич
Рождение ребёнка
1923
Сын: Дмитриев Михаил Степанович
Отец ребёнка: Дмитриев Степан Дмитриевич
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Дмитриева Вера Степановна
Отец ребёнка: Дмитриев Степан Дмитриевич
Рождение ребёнка
1926
Сын: Дмитриев Виктор Степанович
Отец ребёнка: Дмитриев Степан Дмитриевич
Смерть
1971