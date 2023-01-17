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Ханаева Елизавета Алексеевна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1842

Дата смерти

03.04.1897 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Ханаев Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Ханаев Гавриил Степанович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Попова Глафира Гавриловна

Отец ребёнка: Ханаев Гавриил Степанович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.03.1871 ст.

Сын: Ханаев Алексей Гаврилович

Отец ребёнка: Ханаев Гавриил Степанович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.01.1874 ст.

Сын: Ханаев Павел Гаврилович

Отец ребёнка: Ханаев Гавриил Степанович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Ханаева Евгения Гавриловна

Отец ребёнка: Ханаев Гавриил Степанович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Ханаев Павел Гаврилович

Отец ребёнка: Ханаев Гавриил Степанович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ханаев Гавриил Степанович

Смерть
03.04.1897 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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