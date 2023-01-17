Ханаева Елизавета Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смерти03.04.1897 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1865
Отец ребёнка: Ханаев Гавриил Степанович
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Попова Глафира Гавриловна
Отец ребёнка: Ханаев Гавриил Степанович
Рождение ребёнка
01.03.1871 ст.
Сын: Ханаев Алексей Гаврилович
Отец ребёнка: Ханаев Гавриил Степанович
Рождение ребёнка
06.01.1874 ст.
Отец ребёнка: Ханаев Гавриил Степанович
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Ханаева Евгения Гавриловна
Отец ребёнка: Ханаев Гавриил Степанович
Рождение ребёнка
1881
Отец ребёнка: Ханаев Гавриил Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.04.1897 ст.