Рудакова (Федоренко) Ольга Ларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудакова (Федоренко) Ольга Ларионовна

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Место рождения

Екатеринослав, Екатеринославский, Екатеринославская, Российская империя

Дата рождения

03.07.1826

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1826

Отец: Федоренко Ларион Осипович

Мать: Федоренко Елизавета Ивановна

Екатеринослав, Екатеринославский, Екатеринославская, Российская империя
Крещение
04.07.1826
ц. Святодуховская, запись №35
Рождение ребёнка
14.09.1858

Дочь: Казанская Елизавета Дмитриевна

Отец ребёнка: Рудаков Дмитрий

г. Торжок
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рудаков Дмитрий

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