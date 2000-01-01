Рудакова (Федоренко) Ольга Ларионовна
Место рожденияЕкатеринослав, Екатеринославский, Екатеринославская, Российская империя
Дата рождения03.07.1826
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
03.07.1826
Екатеринослав, Екатеринославский, Екатеринославская, Российская империя
Крещение
04.07.1826
ц. Святодуховская, запись №35
Рождение ребёнка
14.09.1858
Дочь: Казанская Елизавета Дмитриевна
Отец ребёнка: Рудаков Дмитрий
г. Торжок
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рудаков Дмитрий