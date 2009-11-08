Allison (Malaszek) Stella
Место рожденияPennsylvania, USA
Дата рождения12.04.1935
Дата смерти08.11.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1935
Отец: Małaszek Aleksander
Мать: (Woroniuk) Michalina
Pennsylvania, USA
Место жительства
1935
Место жительства
1940
1908 Wayne, Erie, Millcreek, Erie, Pennsylvania, USA
Смерть
08.11.2009
Durham, North Carolina
Похороны
Неизвестно
Little River Presbyterian Church Cemetery