Allison (Malaszek) Stella 12.04.1935 — найти родственников по фамилии на Familio
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Allison (Malaszek) Stella

Место рождения

Pennsylvania, USA

Дата рождения

12.04.1935

Дата смерти

08.11.2009

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

1896 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1935

Отец: Małaszek Aleksander

Мать: (Woroniuk) Michalina

Pennsylvania, USA
Место жительства
1935
Место жительства
1940
1908 Wayne, Erie, Millcreek, Erie, Pennsylvania, USA
Смерть
08.11.2009
Durham, North Carolina
Похороны
Неизвестно
Little River Presbyterian Church Cemetery

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