Гребенева Татьяна Адамовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1967
Сын: Гребенев Василий Васильевич
Отец ребёнка: Гребенев Василий Федорович
Рождение ребёнка
13.02.1971
Дочь: Озерова Гребенева Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Гребенев Василий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно