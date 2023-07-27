Мужева (Шибаева) (Шибаева) Феодосия (Федосья) Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мужева (Шибаева) (Шибаева) Феодосия (Федосья) Васильева

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Место рождения

д. Шибаева Иленского прихода

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

14.02.1852

Пол

Женский

Отец

Около 1768 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1788 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: Шибаев Василий

Мать: не указана

д. Шибаева Иленского прихода
Бракосочетание
18.04.1808

Муж: Мужев Василий Миронов

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.03.1809

Сын: Мужев Герасим Васильев

Отец ребёнка: Мужев Василий Миронов

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.06.1810

Дочь: Антонина Васильева

Отец ребёнка: Мужев Василий Миронов

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
14.02.1852
Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от водянки
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