Мужева (Шибаева) (Шибаева) Феодосия (Федосья) Васильева
Место рожденияд. Шибаева Иленского прихода
Дата рожденияОколо 1788
Дата смерти14.02.1852
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788
Отец: Шибаев Василий
д. Шибаева Иленского прихода
Бракосочетание
18.04.1808
Рождение ребёнка
04.03.1809
Отец ребёнка: Мужев Василий Миронов
Рождение ребёнка
20.06.1810
Дочь: Антонина Васильева
Отец ребёнка: Мужев Василий Миронов
Смерть
14.02.1852
Причина смерти: от водянки