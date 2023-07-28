Мужев Василий Миронов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788
Отец: Мужев Мирон
Мать: не указана
Бракосочетание
18.04.1808
Рождение ребёнка
04.03.1809
Мать ребёнка: Мужева (шибаева) Феодосия (Федосья) Васильева
Рождение ребёнка
20.06.1810
Дочь: Антонина Васильева
Мать ребёнка: Мужева (шибаева) Феодосия (Федосья) Васильева
Смерть
Неизвестно