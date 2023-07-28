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Мужев Василий Миронов

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Место рождения

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: Мужев Мирон

Мать: не указана

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
18.04.1808

Жена: Мужева (шибаева) Феодосия (Федосья) Васильева

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.03.1809

Сын: Мужев Герасим Васильев

Мать ребёнка: Мужева (шибаева) Феодосия (Федосья) Васильева

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.06.1810

Дочь: Антонина Васильева

Мать ребёнка: Мужева (шибаева) Феодосия (Федосья) Васильева

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно