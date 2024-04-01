Wagner (Кауфман) Ева Катарина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Wagner Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Wagner Яков Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фриккель (Wagner) Ева Яковлевна
Отец ребёнка: Wagner Яков Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Миллер (Wagner) Кристина Яковлевна
Отец ребёнка: Wagner Яков Филиппович
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1900
Сын: Wagner Friedrich Яковлевич
Отец ребёнка: Wagner Яков Филиппович