Wagner (Кауфман) Ева Катарина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Wagner (Кауфман) Ева Катарина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Wagner Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Wagner Яков Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фриккель (Wagner) Ева Яковлевна

Отец ребёнка: Wagner Яков Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миллер (Wagner) Кристина Яковлевна

Отец ребёнка: Wagner Яков Филиппович

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1900

Сын: Wagner Friedrich Яковлевич

Отец ребёнка: Wagner Яков Филиппович

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