Коржавина Екатерина Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Коржавин Леонид Николаевич
Отец ребёнка: Коржавин Николай Иларионович
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Фаворская Александра Николаевна
Отец ребёнка: Коржавин Николай Иларионович
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Коржавина Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Коржавин Николай Иларионович
Рождение ребёнка
Около 1843
Сын: Коржавин Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Коржавин Николай Иларионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно