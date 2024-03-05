Коржавина Екатерина Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коржавина Екатерина Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Коржавин Леонид Николаевич

Отец ребёнка: Коржавин Николай Иларионович

Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Фаворская Александра Николаевна

Отец ребёнка: Коржавин Николай Иларионович

Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Коржавина Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Коржавин Николай Иларионович

Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Коржавин Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Коржавин Николай Иларионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коржавин Николай Иларионович

Смерть
Неизвестно
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