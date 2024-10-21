Емельян Петрович
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Мынов Петр Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Назаровна
Рождение ребёнка
28.05.1843 ст.
Дочь: Акулина Емельяновна
Мать ребёнка: Агафья Назаровна
Щербеть
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Семушкина Анастасия Емельяновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1848 ст.
Дочь: Домникия Емельяновна
Мать ребёнка: Агафья Назаровна
Смерть
1848