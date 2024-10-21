Емельян Петрович 1821 — найти родственников по фамилии на Familio
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Емельян Петрович

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1821

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Мынов Петр Филиппович

Мать: Мынова Анна Александровна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Назаровна

Рождение ребёнка
28.05.1843 ст.

Дочь: Акулина Емельяновна

Мать ребёнка: Агафья Назаровна

Щербеть
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Семушкина Анастасия Емельяновна

Мать ребёнка: не указана

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.01.1848 ст.

Дочь: Домникия Емельяновна

Мать ребёнка: Агафья Назаровна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1848
Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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