(Ковалишина) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ковалишина) Инна Сергеевна
Отец ребёнка: Ковалишин. (Кокотайло) Сергей Евгееньевич
Рождение ребёнка
31.01.1979
Сын: Ковалишин Сергей Сергеевич
Отец ребёнка: Ковалишин. (Кокотайло) Сергей Евгееньевич