(Ковалишина) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ковалишина) Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ковалишина) Инна Сергеевна

Отец ребёнка: Ковалишин. (Кокотайло) Сергей Евгееньевич

Рождение ребёнка
31.01.1979

Сын: Ковалишин Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Ковалишин. (Кокотайло) Сергей Евгееньевич

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