Пятовская Александра Ивановна С 1826 по 1827 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пятовская Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1826 по 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1828 по 1829 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1826 по 1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1850 и 1853

Муж: Пятовской Дмитрий Михайлович

Рождение ребёнка
С 1852 по 1853

Дочь: (Пятовская) Лукия Дмитриевна

Отец ребёнка: Пятовской Дмитрий Михайлович

Упоминание
25.11.1857
| Фонды Вельского музея | | Запись № 3 на правом листе | Ревизская сказка
Смерть
Неизвестно

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