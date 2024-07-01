Пятовская Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1826 по 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
С 1826 по 1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1850 и 1853
Рождение ребёнка
С 1852 по 1853
Дочь: (Пятовская) Лукия Дмитриевна
Отец ребёнка: Пятовской Дмитрий Михайлович
Упоминание
25.11.1857
| Фонды Вельского музея | | Запись № 3 на правом листе | Ревизская сказка
Смерть
Неизвестно