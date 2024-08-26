Баев Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1677
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1677
Отец: Баев Андрей Аксёнович
Мать: Баева Варвара Нассоновна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1710
Сын: Баев Лукьян Иванович
Мать ребёнка: Баева Елизавета Сергеевна
Рождение ребёнка
1712
Сын: Баев Яков Иванович
Мать ребёнка: Баева Елизавета Сергеевна
Смерть
Неизвестно