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Баев Иван Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1677

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1677

Отец: Баев Андрей Аксёнович

Мать: Баева Варвара Нассоновна

Место жительства
Неизвестно
Чушовская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баева Елизавета Сергеевна

Рождение ребёнка
1710

Сын: Баев Лукьян Иванович

Мать ребёнка: Баева Елизавета Сергеевна

Чушовская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1712

Сын: Баев Яков Иванович

Мать ребёнка: Баева Елизавета Сергеевна

Чушовская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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