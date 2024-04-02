Курзаева Екатерина Симеонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курзаева Екатерина Симеонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.09.1906

Дочь: Надежда Григориевна

Отец ребёнка: Курзаев Григорий Косьмин

Рождение ребёнка
23.03.1908

Дочь: Анна Григориевна

Отец ребёнка: Курзаев Григорий Косьмин

Рождение ребёнка
24.12.1909

Сын: Курзаев Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Курзаев Григорий Косьмин

Рождение ребёнка
06.06.1911

Сын: Курзаев Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Курзаев Григорий Косьмин

Рождение ребёнка
18.06.1912

Дочь: Инна Григориевна

Отец ребёнка: Курзаев Григорий Косьмин

Рождение ребёнка
26.02.1917

Сын: Курзаев Порфирий Григорьевич

Отец ребёнка: Курзаев Григорий Косьмин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курзаев Григорий Косьмин

Смерть
Неизвестно
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