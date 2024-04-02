Курзаева Екатерина Симеонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.09.1906
Дочь: Надежда Григориевна
Отец ребёнка: Курзаев Григорий Косьмин
Рождение ребёнка
23.03.1908
Дочь: Анна Григориевна
Отец ребёнка: Курзаев Григорий Косьмин
Рождение ребёнка
24.12.1909
Сын: Курзаев Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Курзаев Григорий Косьмин
Рождение ребёнка
06.06.1911
Сын: Курзаев Федор Григорьевич
Отец ребёнка: Курзаев Григорий Косьмин
Рождение ребёнка
18.06.1912
Дочь: Инна Григориевна
Отец ребёнка: Курзаев Григорий Косьмин
Рождение ребёнка
26.02.1917
Сын: Курзаев Порфирий Григорьевич
Отец ребёнка: Курзаев Григорий Косьмин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно