Мирецкая (Крейн) Хая Исааковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смерти1939
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Израиль
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Рябкина (Мирецкая) Бася Израилевна
Отец ребёнка: Израиль
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Мирецкая Хася Израилевна
Отец ребёнка: Израиль
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Венгринович (Мирецкая) Ольга (Элька) Израилевна
Отец ребёнка: Израиль
Рождение ребёнка
1903
Сын: Мирецкий Моисей Израилевич
Отец ребёнка: Израиль
Рождение ребёнка
1906
Сын: Мирецкий Исаак Израилевич
Отец ребёнка: Израиль
Смерть
1939