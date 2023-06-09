Мирецкая (Крейн) Хая Исааковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМирецкая (Крейн) Хая Исааковна

Мирецкая (Крейн) Хая Исааковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

1939

Пол

Женский

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Израиль

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Рябкина (Мирецкая) Бася Израилевна

Отец ребёнка: Израиль

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Мирецкая Хася Израилевна

Отец ребёнка: Израиль

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Венгринович (Мирецкая) Ольга (Элька) Израилевна

Отец ребёнка: Израиль

Рождение ребёнка
1903

Сын: Мирецкий Моисей Израилевич

Отец ребёнка: Израиль

Рождение ребёнка
1906

Сын: Мирецкий Исаак Израилевич

Отец ребёнка: Израиль

Смерть
1939

Мы используем куки для улучшения работы сайта.