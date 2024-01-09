Фирстова Ольга Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.12.1920
Дочь: Фирстова Таисия Васильевна
Отец ребёнка: Фирстов Василий Иванович
Рождение ребёнка
12.10.1922
Дочь: Мохова Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Фирстов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1925
Сын: Фирстов Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Фирстов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Козырева (Фирстова) Нина Васильевна
Отец ребёнка: Фирстов Василий Иванович
Смерть
Неизвестно