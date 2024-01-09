Фирстова Ольга Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фирстова Ольга Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1920

Дочь: Фирстова Таисия Васильевна

Отец ребёнка: Фирстов Василий Иванович

Рождение ребёнка
12.10.1922

Дочь: Мохова Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Фирстов Василий Иванович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Фирстов Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Фирстов Василий Иванович

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Козырева (Фирстова) Нина Васильевна

Отец ребёнка: Фирстов Василий Иванович

Смерть
Неизвестно

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