Koljonen Paavo Antinpoika
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1819
Дата смерти27.04.1886
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1819
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.04.1857
Дочь: (Koljonen) Katri Paavontytär
Мать ребёнка: Koljonen (Könönen) Susanna Mikontytär
Рождение ребёнка
16.08.1860
Сын: Koljonen Antti Paavonpoika
Мать ребёнка: Koljonen (Könönen) Susanna Mikontytär
Рождение ребёнка
17.03.1863
Сын: Koljonen Mikko Paavonpoika
Мать ребёнка: Koljonen (Könönen) Susanna Mikontytär
Рождение ребёнка
09.05.1865
Дочь: (Koljonen) Elisabeth Paavontytär
Мать ребёнка: Koljonen (Könönen) Susanna Mikontytär
Смерть
27.04.1886