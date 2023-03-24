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Koljonen Paavo Antinpoika

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1819

Дата смерти

27.04.1886

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1819

Отец: Koljonen Antti Antinpoika

Мать: Koljonen (Nissinen) Kristina Antintytär

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Koljonen (Könönen) Susanna Mikontytär

Рождение ребёнка
21.04.1857

Дочь: (Koljonen) Katri Paavontytär

Мать ребёнка: Koljonen (Könönen) Susanna Mikontytär

Рождение ребёнка
16.08.1860

Сын: Koljonen Antti Paavonpoika

Мать ребёнка: Koljonen (Könönen) Susanna Mikontytär

Рождение ребёнка
17.03.1863

Сын: Koljonen Mikko Paavonpoika

Мать ребёнка: Koljonen (Könönen) Susanna Mikontytär

Рождение ребёнка
09.05.1865

Дочь: (Koljonen) Elisabeth Paavontytär

Мать ребёнка: Koljonen (Könönen) Susanna Mikontytär

Смерть
27.04.1886

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