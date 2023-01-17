Полунина Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полунина Ольга Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1855 г.р.

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.02.1895 ст.

Муж: Полунин Ефим Тимофеевич

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
21.06.1897 ст.

Сын: Полунин Иван Ефимиевич

Отец ребёнка: Полунин Ефим Тимофеевич

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
03.04.1900 ст.

Дочь: Ирина Ефимиевна

Отец ребёнка: Полунин Ефим Тимофеевич

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
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