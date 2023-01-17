Полунина Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1895 ст.
Рождение ребёнка
21.06.1897 ст.
Отец ребёнка: Полунин Ефим Тимофеевич
Рождение ребёнка
03.04.1900 ст.
Дочь: Ирина Ефимиевна
Отец ребёнка: Полунин Ефим Тимофеевич
Место жительства
Неизвестно