Поварницин Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поварницин Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.1949

Дата смерти

26.05.2011

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

1923 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1949

Отец: Поварницын Леонид

Мать: Зоя

Смерть
26.05.2011
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