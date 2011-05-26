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Поварницин Владимир
Поварницин Владимир
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.08.1949
Дата смерти
26.05.2011
Пол
Мужской
Отец
Поварницын Леонид
1914 г.р.
Мать
(Дерюшева) Зоя
1923 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1949
Отец:
Поварницын Леонид
Мать:
Зоя
Смерть
26.05.2011
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