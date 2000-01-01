Куприн Михаил Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куприн Михаил Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1665

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1665

Отец: Куприн Фёдор Игнатьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1693

Сын: Куприн Фёдор (ст.)

Мать ребёнка: не указана

Куприна
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куприн Фёдор (мл.)

Мать ребёнка: не указана

Куприна
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куприна Фекла Михайловна

Смерть
Неизвестно
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