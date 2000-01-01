Куприн Михаил Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1665
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1665
Отец: Куприн Фёдор Игнатьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1693
Сын: Куприн Фёдор (ст.)
Мать ребёнка: не указана
Куприна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куприн Фёдор (мл.)
Мать ребёнка: не указана
Куприна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Куприна Фекла Михайловна
Смерть
Неизвестно