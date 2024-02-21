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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ложкина) Светлана Алексеевна

Отец ребёнка: Ложкин Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ложкина) Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Ложкин Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ложкина (Алпатова) Раиса Алексеевна

Отец ребёнка: Ложкин Алексей Андреевич

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