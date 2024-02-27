Ольга Алексiъева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ольга Алексiъева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алексiй

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.10.1884 ст.

Дочь: Неонилла Федорова

Отец ребёнка: Феодоръ Тереньтiевъ

Родники, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Родилась в селе Старая Шентала (ныне село Родники). До 1920 г. село являлось центром Полянской волости Спасского уезда Казанской губернии. Национальность - мордва
Смерть
Неизвестно
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