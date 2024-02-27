Ольга Алексiъева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алексiй
Рождение ребёнка
18.10.1884 ст.
Дочь: Неонилла Федорова
Отец ребёнка: Феодоръ Тереньтiевъ
Родники, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Родилась в селе Старая Шентала (ныне село Родники). До 1920 г. село являлось центром Полянской волости Спасского уезда Казанской губернии. Национальность - мордва
Смерть
Неизвестно