Балим Мария Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.05.1905 ст.
Отец ребёнка: Балим Роман Венедиктович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQT-T?i=729&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
08.10.1906 ст.
Сын: Балим Яков Романович
Отец ребёнка: Балим Роман Венедиктович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS4P-Y?i=878&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно