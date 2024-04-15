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Балим Мария Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1879 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.05.1905 ст.

Сын: Балим Леонтий Романович

Отец ребёнка: Балим Роман Венедиктович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQT-T?i=729&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
08.10.1906 ст.

Сын: Балим Яков Романович

Отец ребёнка: Балим Роман Венедиктович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS4P-Y?i=878&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балим Роман Венедиктович

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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