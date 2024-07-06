Бурдина Васса Петрова Около 1795 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Бурдина Васса Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1795 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Около 1825 г.р.
Около 1827 г.р.
1834 г.р.

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795 ст.

Отец: Бурдин Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Бурдина Устинья

Отец ребёнка: не указан

незаконнорожденная
Рождение ребёнка
Около 1827 ст.

Сын: Бурдин Тимофей

Отец ребёнка: не указан

незаконорожденный
Рождение ребёнка
1834 ст.

Дочь: Бурдина Анна

Отец ребёнка: не указан

незаконнорожденная
Смерть
Неизвестно

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