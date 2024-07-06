Бурдина Васса Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1795 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795 ст.
Отец: Бурдин Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Бурдина Устинья
Отец ребёнка: не указан
незаконнорожденная
Рождение ребёнка
Около 1827 ст.
Сын: Бурдин Тимофей
Отец ребёнка: не указан
незаконорожденный
Рождение ребёнка
1834 ст.
Дочь: Бурдина Анна
Отец ребёнка: не указан
незаконнорожденная
Смерть
Неизвестно