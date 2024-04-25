Крыгина Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1797
Сын: Крыгин Фёдор (Федос) Афанасьевич
Отец ребёнка: Крыгин Афанасий Казьмин
Рождение ребёнка
1799
Сын: Крыгин Трофим Афанасьевич
Отец ребёнка: Крыгин Афанасий Казьмин
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Крыгина Афимия Афанасьевна
Отец ребёнка: Крыгин Афанасий Казьмин
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Крыгина Марфа Афанасьевна
Отец ребёнка: Крыгин Афанасий Казьмин
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Крыгина Марина Афанасьевна
Отец ребёнка: Крыгин Афанасий Казьмин
Смерть
Неизвестно