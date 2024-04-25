Крыгина Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крыгина Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крыгин Афанасий Казьмин

Рождение ребёнка
1797

Сын: Крыгин Фёдор (Федос) Афанасьевич

Отец ребёнка: Крыгин Афанасий Казьмин

Рождение ребёнка
1799

Сын: Крыгин Трофим Афанасьевич

Отец ребёнка: Крыгин Афанасий Казьмин

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Крыгина Афимия Афанасьевна

Отец ребёнка: Крыгин Афанасий Казьмин

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Крыгина Марфа Афанасьевна

Отец ребёнка: Крыгин Афанасий Казьмин

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Крыгина Марина Афанасьевна

Отец ребёнка: Крыгин Афанасий Казьмин

Смерть
Неизвестно

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