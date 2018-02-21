Бурдина (Семухина) Валентина Савватеевна
Место рожденияпоч. Барановский Шахунского района Горьковской области
Дата рождения28.11.1938
Дата смерти21.02.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1938
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.06.1959
Дочь: Поглазова (Бурдина) Нина Павловна
Отец ребёнка: Бурдин Павел Алексеевич
Рождение ребёнка
31.07.1961
Дочь: Шевченко (Бурдина) Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Бурдин Павел Алексеевич
Смерть
21.02.2018