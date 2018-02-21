Бурдина (Семухина) Валентина Савватеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБурдина (Семухина) Валентина Савватеевна

Бурдина (Семухина) Валентина Савватеевна

avatar

Место рождения

поч. Барановский Шахунского района Горьковской области

Дата рождения

28.11.1938

Дата смерти

21.02.2018

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1938

Отец: Семухин Савватей Дмитриевич

Мать: Семухина (Буркова) Фекла Агафоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурдин Павел Алексеевич

Рождение ребёнка
23.06.1959

Дочь: Поглазова (Бурдина) Нина Павловна

Отец ребёнка: Бурдин Павел Алексеевич

Рождение ребёнка
31.07.1961

Дочь: Шевченко (Бурдина) Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Бурдин Павел Алексеевич

Смерть
21.02.2018

Мы используем куки для улучшения работы сайта.