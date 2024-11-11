Лопатина (Потапова) Татьяна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.10.1881 ст.
Отец ребёнка: Лопатин Максим Ефимов
Рождение ребёнка
01.11.1882 ст.
Дочь: Лопатина Епистимия Максимова
Отец ребёнка: Лопатин Максим Ефимов
Рождение ребёнка
05.01.1884
Сын: Лопатин Савва/Савелий Максимов
Отец ребёнка: Лопатин Максим Ефимов
Рождение ребёнка
09.03.1885 ст.
Сын: Лопатин Савин/Савелий Максимов
Отец ребёнка: Лопатин Максим Ефимов
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Лопатин Максим Ефимов
Рождение ребёнка
27.02.1892
Дочь: Лопатина Евдокия Максимова
Отец ребёнка: Лопатин Максим Ефимов
Рождение ребёнка
15.05.1895
Дочь: Лопатина Гликерия Максимова
Отец ребёнка: Лопатин Максим Ефимов
Смерть
Неизвестно