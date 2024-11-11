Лопатина (Потапова) Татьяна Иванова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Лопатина (Потапова) Татьяна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лопатин Максим Ефимов

Рождение ребёнка
03.10.1881 ст.

Сын: Лопатин Филип Максимов

Отец ребёнка: Лопатин Максим Ефимов

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.11.1882 ст.

Дочь: Лопатина Епистимия Максимова

Отец ребёнка: Лопатин Максим Ефимов

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
05.01.1884

Сын: Лопатин Савва/Савелий Максимов

Отец ребёнка: Лопатин Максим Ефимов

Рождение ребёнка
09.03.1885 ст.

Сын: Лопатин Савин/Савелий Максимов

Отец ребёнка: Лопатин Максим Ефимов

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1890

Сын: Лопатин Семен Максимов

Отец ребёнка: Лопатин Максим Ефимов

Рождение ребёнка
27.02.1892

Дочь: Лопатина Евдокия Максимова

Отец ребёнка: Лопатин Максим Ефимов

Рождение ребёнка
15.05.1895

Дочь: Лопатина Гликерия Максимова

Отец ребёнка: Лопатин Максим Ефимов

Смерть
Неизвестно

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