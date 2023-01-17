- Любовь Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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- Любовь Никитична

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Место рождения

д. Синцовская (Тимиревская вотчина)

Дата рождения

Вычислено 1775 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
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Место
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Рождение
Вычислено 1775 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Синцовская (Тимиревская вотчина)
Рождение ребёнка
Вычислено 1794 ст.

Дочь: Лысова Акилина Георгиевна

Отец ребёнка: Лысов Георгий Фёдорович

Михайловской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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