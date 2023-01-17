- Любовь Никитична
Место рожденияд. Синцовская (Тимиревская вотчина)
Дата рожденияВычислено 1775 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1775 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Синцовская (Тимиревская вотчина)
Рождение ребёнка
Вычислено 1794 ст.
Дочь: Лысова Акилина Георгиевна
Отец ребёнка: Лысов Георгий Фёдорович
Михайловской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно