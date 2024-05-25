Бруй Ирина Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Бруй Хотинья Ермолаевна
Отец ребёнка: Бруй Ермолай Кириллович
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Бруй Мелания Ермолаевна
Отец ребёнка: Бруй Ермолай Кириллович
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Дорошенко (Бруй) Татьяна Ермолаевна
Отец ребёнка: Бруй Ермолай Кириллович
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Бруй Матрёна Ермолаевна
Отец ребёнка: Бруй Ермолай Кириллович
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Бруй Гликерия Ермолаевна
Отец ребёнка: Бруй Ермолай Кириллович
Рождение ребёнка
1785
Сын: Бруй Наум Ермолаевич
Отец ребёнка: Бруй Ермолай Кириллович
Смерть
Неизвестно