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Бруй Ирина Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бруй Ермолай Кириллович

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Бруй Хотинья Ермолаевна

Отец ребёнка: Бруй Ермолай Кириллович

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Бруй Мелания Ермолаевна

Отец ребёнка: Бруй Ермолай Кириллович

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Дорошенко (Бруй) Татьяна Ермолаевна

Отец ребёнка: Бруй Ермолай Кириллович

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Бруй Матрёна Ермолаевна

Отец ребёнка: Бруй Ермолай Кириллович

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Бруй Гликерия Ермолаевна

Отец ребёнка: Бруй Ермолай Кириллович

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Бруй Наум Ермолаевич

Отец ребёнка: Бруй Ермолай Кириллович

Покошичи, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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