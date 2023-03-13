Ракитина Аксинья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Ракитинъ Федоръ
Рождение ребёнка
1846
Сын: Ракитинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Ракитинъ Федоръ
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Ракитинъ Федоръ
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Ракитинъ Федоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ракитинъ Федоръ