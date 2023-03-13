Ракитина Аксинья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ракитина Аксинья Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1820 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Ракитинъ Федоръ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1846

Сын: Ракитинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Ракитинъ Федоръ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Ракитинъ Федоръ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Ракитинъ Федоръ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ракитинъ Федоръ

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