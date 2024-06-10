Максимович Никита Емельянов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Середенок (Максимович) Мария Никитина
Мать ребёнка: Максимович Анастасия Нестерова
Рождение ребёнка
1874
Сын: Максимович Василий Никитин
Мать ребёнка: Максимович Анастасия Нестерова
Рождение ребёнка
1876
Мать ребёнка: Максимович Анастасия Нестерова
Рождение ребёнка
1890
Сын: Максимович Константин Никитин
Мать ребёнка: Максимович Анастасия Нестерова
Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1893
Сын: Максимович Григорий Никитин
Мать ребёнка: Максимович Анастасия Нестерова