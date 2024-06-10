Максимович Анастасия Нестерова 1845 — найти родственников по фамилии на Familio
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Максимович Анастасия Нестерова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Середенок (Максимович) Мария Никитина

Отец ребёнка: Максимович Никита Емельянов

Рождение ребёнка
1874

Сын: Максимович Василий Никитин

Отец ребёнка: Максимович Никита Емельянов

Рождение ребёнка
1876

Сын: Максимович Иоанн Никитин

Отец ребёнка: Максимович Никита Емельянов

Рождение ребёнка
1890

Сын: Максимович Константин Никитин

Отец ребёнка: Максимович Никита Емельянов

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Максимович Григорий Никитин

Отец ребёнка: Максимович Никита Емельянов

Смерть
Неизвестно

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