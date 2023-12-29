Ершова Василиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕршова Василиса

Ершова Василиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ершова) Прасковья Федорова

Отец ребёнка: Ершов Федор Игнатьев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ершова) Мария Федорова

Отец ребёнка: Ершов Федор Игнатьев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ершов Михаил Федоров

Отец ребёнка: Ершов Федор Игнатьев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ершов Александр Федоров

Отец ребёнка: Ершов Федор Игнатьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ершов Федор Игнатьев

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.