Ершова Василиса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ершова) Прасковья Федорова
Отец ребёнка: Ершов Федор Игнатьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ершова) Мария Федорова
Отец ребёнка: Ершов Федор Игнатьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ершов Михаил Федоров
Отец ребёнка: Ершов Федор Игнатьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ершов Федор Игнатьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ершов Федор Игнатьев
Смерть
Неизвестно