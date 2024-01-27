Литвиненко Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1963
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Литвиненко Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
31.08.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Литвиненко Ирина Ивановна
Смерть
Неизвестно