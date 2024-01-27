Литвиненко Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвиненко Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1963

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Литвиненко Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
31.08.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Литвиненко Ирина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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