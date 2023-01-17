Шаталова Феврония Гуреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1834 и 1843
Муж: Шаталов Иван Семенов
Рождение ребёнка
Около 1843
Сын: Шаталов Иван Иванов
Отец ребёнка: Шаталов Иван Семенов
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Шаталова Устинья Иванова
Отец ребёнка: Шаталов Иван Семенов
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Шаталова Авдотья Иванова
Отец ребёнка: Шаталов Иван Семенов
Смерть
После 1858