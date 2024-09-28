Петрыкина (Кривенцова) МАРИЯ (Матрена) АГЕЕВА
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Кривенцов АГГЕЙ
Мать: не указана
Бракосочетание
01.11.1900
Иван Агеев Кривенцов
Рождение ребёнка
16.12.1903
Сын: Петрыкин СЕВОСТЬЯН ЯКОВЛЕВИЧ
Отец ребёнка: Петрыкин ЯКОВ ПЕТРОВИЧ
Рождение ребёнка
17.02.1906
Дочь: Петрыкина Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Петрыкин ЯКОВ ПЕТРОВИЧ
Рождение ребёнка
09.07.1910
Дочь: Петрыкина Ольга Яковлевна
Отец ребёнка: Петрыкин ЯКОВ ПЕТРОВИЧ