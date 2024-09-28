Петрыкина (Кривенцова) МАРИЯ (Матрена) АГЕЕВА Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Петрыкина (Кривенцова) МАРИЯ (Матрена) АГЕЕВА

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кривенцов АГГЕЙ

Мать: не указана

Бракосочетание
01.11.1900

Муж: Петрыкин ЯКОВ ПЕТРОВИЧ

Губари, Борисоглебский, Воронежская область
Иван Агеев Кривенцов
Рождение ребёнка
16.12.1903

Сын: Петрыкин СЕВОСТЬЯН ЯКОВЛЕВИЧ

Отец ребёнка: Петрыкин ЯКОВ ПЕТРОВИЧ

Рождение ребёнка
17.02.1906

Дочь: Петрыкина Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Петрыкин ЯКОВ ПЕТРОВИЧ

Губари, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.07.1910

Дочь: Петрыкина Ольга Яковлевна

Отец ребёнка: Петрыкин ЯКОВ ПЕТРОВИЧ

Губари, Борисоглебский, Воронежская область

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